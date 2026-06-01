Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:16, 1 июня 2026Экономика

У некоторых россиян выросли пенсии

С 1 июня 80-летние россияне получат прибавку к пенсии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

С 1 июня россияне, которым в мае исполнилось 80 лет, могут рассчитывать на увеличение пенсии. По закону, им полагается двойная фиксированная выплата в 19 169 рублей 38 копеек.

Это касается только получателей страховой пенсии. Перерасчет фиксированной выплаты будет осуществлен и для тех пенсионеров, кто в мае получил первую группу инвалидности. Кроме того, в июне начисление пенсионных выплат произойдет раньше: те, кому деньги должны были прийти 12, 13 или 14 июня, получат их 11-го числа — перед праздничными выходными.

Ранее депутат Сергей Миронов предлагал освободить российских пенсионеров от уплаты налога на недвижимость с садовых домов площадью более 50 квадратных метров. Принятие законопроекта позволит уменьшить налоговую нагрузку и улучшит качество жизни граждан, нуждающихся в поддержке со стороны государства, считает политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Предупреждение Лаврова в разговоре с Рубио встревожило Запад

    У зумеров обнаружили новый странный сексуальный фетиш

    Выигравший Лигу чемпионов россиянин не смог сдержать смех на выступлении Макрона

    Выступающие за союз с Россией армяне вышли на многотысячный митинг в Ереване

    В Херсонской области заявили о намеренном ударе по Геническу

    Москвичей предупредили о сильном тумане до утра понедельника

    Обвиненной в убийстве отменили приговор из-за последнего слова

    Муж защитил ведьму от разъяренной толпы ценой жизни

    Обнаружено средство против возрастного воспаления мозга

    МИД Германии обратился с призывом из-за резкого продвижения Израиля в Ливане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok