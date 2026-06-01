У некоторых россиян выросли пенсии

С 1 июня 80-летние россияне получат прибавку к пенсии

С 1 июня россияне, которым в мае исполнилось 80 лет, могут рассчитывать на увеличение пенсии. По закону, им полагается двойная фиксированная выплата в 19 169 рублей 38 копеек.

Это касается только получателей страховой пенсии. Перерасчет фиксированной выплаты будет осуществлен и для тех пенсионеров, кто в мае получил первую группу инвалидности. Кроме того, в июне начисление пенсионных выплат произойдет раньше: те, кому деньги должны были прийти 12, 13 или 14 июня, получат их 11-го числа — перед праздничными выходными.

Ранее депутат Сергей Миронов предлагал освободить российских пенсионеров от уплаты налога на недвижимость с садовых домов площадью более 50 квадратных метров. Принятие законопроекта позволит уменьшить налоговую нагрузку и улучшит качество жизни граждан, нуждающихся в поддержке со стороны государства, считает политик.