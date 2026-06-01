Муж защитил ведьму от разъяренной толпы ценой жизни

В Индии мужчина защитил жену от разъяренной толпы и погиб

В Индии жители деревни Гадивакда обвинили женщину в колдовстве и напали на нее. Об этом пишет News 9 Live.

Соседи сочли ведьмой односельчанку по имени Камлабен. Сначала они требовали, чтобы она и ее муж Манубхай Рамджибхай Дамор собрали вещи и навсегда покинули Гадивакду. Супруги отказались. Тогда их дом стали забрасывать камнями.

Манбухай решил защитить жену от разъяренной толпы вместе с детьми и другими родственниками. Однако жители деревни оказались вооружены. Мужчине удалось спасти любимую только ценой своей жизни. Известно, что после драки еще два члена семьи Камлабен попали в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция возбудила уголовное дело против 12 жителей деревни. Среди них есть члены мафиозной группы.

Ранее сообщалось, что в штате Одиша, Индия, полиция нашла сожженные останки молодого мужчины Тикимы Бехеры. Его сожгли за использование черной магии.