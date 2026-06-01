00:59, 1 июня 2026

Выступающие за союз с Россией армяне вышли на многотысячный митинг в Ереване

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сторонники экс-президента Армении Роберта Кочаряна, выступающего за союзнические отношения с Россией, устроили многотысячное шествие в центре Еревана. Об этом сообщает журналист РИА Новости с места событий.

Уточняется, что незадолго до этого на площади Свободны прошел митинг в преддверии парламентских выборов 7 июня. Участники демонстрации прошлись по центральным улицам столицы с призывами голосовать за блок «Армения». Кочарян на митинге заявил, что страна погрузится в экономический кризис, если нынешние власти удержат свои позиции по итогам выборов.

По его словам, экономика Армении на сегодняшний день существенно зависит от Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как подчеркнул Кочарян, его страну по неведомой причине искусственно превращают во врага России.

«Нас ведут по тому же разрушительному пути Украины. Нам это не нужно. Нам нужны союзнические отношения с Россией и очень хорошие отношения и с Европой, и с США», — добавил он. В перспективе можно выстроить связи по модели «и — и», а не «или — или», считает экс-руководитель государства.

Еревану нужно перестать играть на противоречиях великих держав и провоцировать их, подставляя под удар собственный народ, отметил бывший президент республики.

Ранее лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступили за проведение референдума в Армении о ее членстве в организации или о продолжении евроинтеграции страны.

До этого вице-премьер страны Мгер Григорян заявил, что Армения намерена дальше добросовестно работать в рамках объединения. По его словам, Ереван неоднократно подтверждал свою приверженность взаимовыгодному сотрудничеству в рамках экономического союза.

