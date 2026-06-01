01:01, 1 июня 2026

Выигравший Лигу чемпионов россиянин не смог сдержать смех на выступлении Макрона

Александра Синицына

Фото: Christophe Petit Tesson / POOL / Reuters

Выигравший Лигу чемпионов россиянин, футболист Матвей Сафонов, выступавший вратарем клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), не смог сдержать смех во время речи президента Франции Эммануэля Макрона, рассуждавшего о беспорядках в столице. Об этом стало известно из эфира телеканала BFMTV.

Французский лидер 31 мая принял игроков футбольного клуба в Елисейском дворце после победы в Лиге чемпионов. Он назвал ПСЖ величайшим клубом Европы, писал «Спорт-Экспресс».

«Мы не хотим к этому привыкать, такое насилие неприемлемо. Мы будем беспощадны. Мы больше не хотим этого видеть», — такими словами Макрон завершил свое выступление. Стоявший позади него Сафонов в этот момент смеялся и улыбался.

По данным МФД Франции, в ходе массовых беспорядков в Париже по случаю второй подряд победы столичного футбольного клуба ПСЖ ранения получили более 200 человек, одного пострадавшего спасти не удалось.

