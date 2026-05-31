Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
18:43, 31 мая 2026Спорт

Подведены итоги массовых беспорядков после второй подряд победы ПСЖ в Лиге чемпионов

МВД Франции: В ходе массовых беспорядков в Париже пострадали более 200 человек
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В ходе массовых беспорядков в Париже по случаю второй подряд победы столичного футбольного клуба ПСЖ ранения получили более 200 человек, одного пострадавшего спасти не удалось. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства внутренних дел (МВД) Франции.

На следующий день после очередной победы клуба в Лиге чемпионов болельщики вышли на Марсово поле возле Эйфелевой башни, чтобы приветствовать игроков, устроивших победный парад. Однако празднование оказалось омрачено масштабными уличными беспорядками, которые произошли сразу после окончания финала, в котором ПСЖ противостоял лондонский «Арсенал».

По данным местных правоохранительных органов, в Париже были разбиты витрины ряда магазинов. Кроме того, участники беспорядков массово поджигали припаркованные автомобили и стоянки проката велосипедов. Чтобы пресечь беспорядки, на улицы города вышли более 20 тысяч полицейских. «В целом ситуация была под контролем», — констатировал глава МИДа Франции Лоран Нуньес.

Финал ЛЧ сезона-2025/26 проходил на обновленном стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Основное время матча и два экстра-тайма завершились вничью. На гол Кая Хавертца парижский клуб ответил точным ударом Усмана Дембеле с одиннадцатиметровой отметки. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался ПСЖ. Таким образом, парижскому клубу удалось дважды подряд взять главный европейский футбольный кубок. В составе столичной команды двукратным обладателем трофея стал вратарь Матвей Сафонов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США не ответили на просьбу Зеленского увеличить поставки боеприпасов

    Стало известно о способности голубей ориентироваться при помощи печени

    Винную коллекцию Сталина выставят на аукцион

    Россиянам назвали выдающие мошенников фразы и слова

    В российском городе десятки человек отравились в кафе

    «Радиостанция Судного дня» передала новое зашифрованное слово

    В России связали поведение водителей с качеством жизни

    Суд в Москве оштрафовал уехавшего из России артиста

    Мендель заявила о страхе украинцев перед отправкой на фронт

    Нетаньяху приказал расширить сухопутную операцию в Ливане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok