МВД Франции: В ходе массовых беспорядков в Париже пострадали более 200 человек

В ходе массовых беспорядков в Париже по случаю второй подряд победы столичного футбольного клуба ПСЖ ранения получили более 200 человек, одного пострадавшего спасти не удалось. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства внутренних дел (МВД) Франции.

На следующий день после очередной победы клуба в Лиге чемпионов болельщики вышли на Марсово поле возле Эйфелевой башни, чтобы приветствовать игроков, устроивших победный парад. Однако празднование оказалось омрачено масштабными уличными беспорядками, которые произошли сразу после окончания финала, в котором ПСЖ противостоял лондонский «Арсенал».

По данным местных правоохранительных органов, в Париже были разбиты витрины ряда магазинов. Кроме того, участники беспорядков массово поджигали припаркованные автомобили и стоянки проката велосипедов. Чтобы пресечь беспорядки, на улицы города вышли более 20 тысяч полицейских. «В целом ситуация была под контролем», — констатировал глава МИДа Франции Лоран Нуньес.

Финал ЛЧ сезона-2025/26 проходил на обновленном стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Основное время матча и два экстра-тайма завершились вничью. На гол Кая Хавертца парижский клуб ответил точным ударом Усмана Дембеле с одиннадцатиметровой отметки. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался ПСЖ. Таким образом, парижскому клубу удалось дважды подряд взять главный европейский футбольный кубок. В составе столичной команды двукратным обладателем трофея стал вратарь Матвей Сафонов.