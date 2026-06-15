Зеленский не смог улететь из Польши на фоне скандала с героями УПА

«Страна.ua»: Зеленский полетит в Женеву из Кишинева, а не из Польши из-за скандала с УПА

Владимир Зеленский не смог улететь в Женеву из Польши на фоне скандала с присвоением подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «героев УПА» (УПА признана экстремистской и запрещена в России), которое раскритиковали в Варшаве. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Зеленский снова полетит на саммит G7 из Кишинева, а не из Польши. (...) Это уже второе подряд изменение аэропорта вылета для президентского самолета за последнее время», — говорится в публикации.

Отмечается, что с начала специальной военной операции президент Украины летал в зарубежные поездки из аэропорта в польском Жешуве.

10 июня глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что отказ украинской стороны чтить память поляков, которые стали жертвами геноцида, устроенного националистами из УПА, обернется для Киева конфронтацией с Варшавой.