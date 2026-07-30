Посол Корчунов: Норвегия поощряет наращивание военного присутствия ФРГ в стране

Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что норвежские власти сознательно способствуют наращиванию военного присутствия Германии на своей территории.

Он выразил обеспокоенность тем, что в Осло, поддерживая реваншистские устремления Берлина, игнорируют трагические страницы общей истории.

Дипломат напомнил, что в прошлом веке агрессивные амбиции Германии дважды приводили к катастрофическим последствиям для всей Европы и мира. Он призвал норвежских политиков не забывать, что именно нацистская Германия оккупировала Норвегию в годы Второй мировой войны, а ее освобождение стало возможным благодаря Красной Армии, бойцы которой отдали свои жизни за свободу норвежского народа. По мнению Корчунова, нынешняя политика Осло противоречит исторической памяти и здравому смыслу.

Ранее финская активистка Салли Райски, получившая политическое убежище в России, заявила, что в Европе сатанистская (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено) и нацистская символика стали настолько привычными, что люди перестали их воспринимать как нечто опасное, нередко путая с элементами молодежной субкультуры.