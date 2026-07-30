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08:58, 30 июля 2026Экономика

Новостройки в Москве стали строить по-другому

Upside Девелопмент: Число квартир в корпусах новостроек Москвы сократилось на 11 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

С 2021 года среднее число квартир в одном корпусе новостройки в «старой» Москве сократилось на 11 процентов. Об этом говорится в исследовании компании Upside Девелопмент, пишет «Газета.Ru».

По словам экспертов, застройщики стали чаще отказываться от строительства очень плотных высоток в пользу более камерных форматов с меньшим количеством этажей. В июле 2026 года в среднем на один корпус приходится 274,4 квартиры при том, что всего на рынке реализуют 1164 корпуса. В то же время в июле 2021-го при общем количестве в 813 корпусов плотность достигала 304,9 квартиры на корпус. Также сократилось число корпусов более чем с тысячей квартир — сейчас их 22 против 26 пять лет назад. При этом корпусов с менее чем 10 квартирами стало больше — количество увеличилось с 6 до 9.

Специалисты объяснили снижение средней этажности и уменьшение количества квартир в одном корпусе изменением градостроительной политики и ростом спроса на комфортную среду с низкой плотностью заселения.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2026 года выручка от продаж у 20 крупнейших российских застройщиков сократилась на 6,3 процента, до 869,9 миллиарда рублей.

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