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08:48, 30 июля 2026 (обновлено: 08:54, 30 июля 2026)Мир

У американских военных заберут телефоны из-за атак Ирана

Reuters: У американских военных в Иордании конфискуют телефоны из-за атак Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Planet Labs Pbc / Reuters

У некоторых американских военнослужащих, находящихся на базе в Иордании, в ближайшие дни могут конфисковать телефоны из-за опасений, что публикуемые ими видеозаписи иранских атак помогут Тегерану наносить удары по объектам США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Иран извлекает выгоду из возможности отслеживать успех или неудачу своих ударов практически в режиме реального времени, просматривая новостные сообщения или онлайн-публикации журналистов, ссылающихся на реакции, фотографии и видеозаписи с мобильных телефонов наших военнослужащих», — указал глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), адмирал Брэд Купер.

Представитель CENTCOM, капитан Тимоти Хокинс назвал слова Купера общим напоминанием американским военнослужащим о «важности поддержания оперативной безопасности».

Ранее стало известно, что Купер подготовил план «жесткой» воздушной кампании против Ирана, которая может продлиться до двух недель. По данным источников, президент США Дональд Трамп рассматривает интенсивные авиаудары для уничтожения ракетного потенциала Тегерана.

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