США подготовили план «жесткой» воздушной операции против Ирана

WSJ: США подготовили план двухнедельной воздушной операции против Ирана

Глава Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (CENTCOM), адмирал Брэд Купер подготовил план воздушной кампании против Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Утверждается, что «жесткая» воздушная операция США может продлиться до двух недель.

Согласно информации источников, американский президент Дональд Трамп рассматривает интенсивные авиаудары для уничтожения ракетного потенциала Тегерана. Также имеется сценарий более ограниченной атаки с расчетом на дипломатию.

Ранее Трамп заявил, что может отдать приказ уничтожить гражданскую инфраструктуру в Иране, но предпочел бы избежать такого сценария событий. По его словам, сейчас наиболее подходящий момент для того, чтобы Исламская Республика пошла на мирное соглашение с США.