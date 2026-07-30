Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
05:01, 30 июля 2026Авто

Поездка механика по барам на клиентском Mercedes-Benz обернулась для дилера судом

Дилер заплатит более 20 тысяч долларов за поездку механика по барам на клиентском Mercedes
Марина Аверкина

Поездка механика на клиентском Mercedes-Benz C300 по барам обернулась для дилера судом. Жительница штата Теннесси Кимберли Портер сдала свой автомобиль в центр Mercedes-Benz of Collierville недалеко от Мемфиса. Она просила устранить неполадки, которые, по ее мнению, возникли из-за некачественного топлива. Но сотрудник компании решил, что может использовать машину в личных целях, пишет Carscoops.

Вечером 16 января 2026 года на телефон автовладелицы начали приходить оповещения от GPS. Они показывали, что автомобиль уехал с территории автосалона. Сначала машина направилась к ресторану J. Alexander’s, а затем — в бар TJ Mulligan’s. Портер взяла подменный автомобиль, выданный дилером, добралась до второго заведения и обнаружила собственный Mercedes на парковке. Она тут же вызвала полицию. Оперативно прибывшие патрульные нашли в баре автомеханика Деррика Нгуена и задержали его по обвинению в краже. Из материалов уголовного дела следует, что к моменту прибытия правоохранителей Нгуен был пьян.

Материалы по теме:
Нетипичный кроссовер. Все плюсы и пара жирных минусов нового Deepal S07 в тест-драйве «Ленты.ру»
Нетипичный кроссовер.Все плюсы и пара жирных минусов нового Deepal S07 в тест-драйве «Ленты.ру»
16 июля 2026
Три миллиона с гаком. Стоит ли полноприводный GAC GS4 своих денег? Тест-драйв «Ленты.ру»
Три миллиона с гаком.Стоит ли полноприводный GAC GS4 своих денег? Тест-драйв «Ленты.ру»
14 июля 2026

В ходе гражданского суда представители дилерского центра и механика утверждали, что сотрудник имел разрешение на длительную тестовую поездку. Судья Линн Кобб этот довод категорически отвергла. В обнародованном решении суда говорится: клиенты обоснованно рассчитывают, что во время обслуживания автомобиль останется рядом с дилерским центром или мастерской. Судья подчеркнула, что потребители не ожидают использования машины в личных целях, и назвала действия ответчиков «возмутительными».

Суд обязал Mercedes-Benz of Collierville и Деррика Нгуена выплатить Кимберли Портер 20 270 долларов (около 1,6 миллиона рублей). О намерении обжаловать решение ни дилер, ни механик публично не заявляли. К слову, Нгуен по-прежнему обвиняется в краже и должен явиться в суд в следующем месяце.

Ранее россиянам объяснили причины слишком громкой музыки из некоторых машин. Кризисный психолог Варвара Ликунова объяснила, что подобное поведение не всегда является проявлением демонстративности или невоспитанности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Двери не закрыты». Бывший министр Украины Федоров намекнул на возможность своего возвращения и раскрыл причины отставки
    В Польше зазвучала воздушная тревога
    Врач рассказал об ускоряющем старение мозга питании
    Россиянка дала советы аэрофобам перед полетом
    В США пришли в ужас от нового проекта санкций против России
    Одна европейская страна поощрила наращивание военного присутствия ФРГ
    Экс-министр обороны Украины Федоров раскрыл истинную причину своего увольнения
    Беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензе
    Поездка механика по барам на клиентском Mercedes-Benz обернулась для дилера судом
    Супруги нашли в своем доме замурованную комнату с деньгами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok