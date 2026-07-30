Поездка механика по барам на клиентском Mercedes-Benz обернулась для дилера судом

Дилер заплатит более 20 тысяч долларов за поездку механика по барам на клиентском Mercedes

Поездка механика на клиентском Mercedes-Benz C300 по барам обернулась для дилера судом. Жительница штата Теннесси Кимберли Портер сдала свой автомобиль в центр Mercedes-Benz of Collierville недалеко от Мемфиса. Она просила устранить неполадки, которые, по ее мнению, возникли из-за некачественного топлива. Но сотрудник компании решил, что может использовать машину в личных целях, пишет Carscoops.

Вечером 16 января 2026 года на телефон автовладелицы начали приходить оповещения от GPS. Они показывали, что автомобиль уехал с территории автосалона. Сначала машина направилась к ресторану J. Alexander’s, а затем — в бар TJ Mulligan’s. Портер взяла подменный автомобиль, выданный дилером, добралась до второго заведения и обнаружила собственный Mercedes на парковке. Она тут же вызвала полицию. Оперативно прибывшие патрульные нашли в баре автомеханика Деррика Нгуена и задержали его по обвинению в краже. Из материалов уголовного дела следует, что к моменту прибытия правоохранителей Нгуен был пьян.

В ходе гражданского суда представители дилерского центра и механика утверждали, что сотрудник имел разрешение на длительную тестовую поездку. Судья Линн Кобб этот довод категорически отвергла. В обнародованном решении суда говорится: клиенты обоснованно рассчитывают, что во время обслуживания автомобиль останется рядом с дилерским центром или мастерской. Судья подчеркнула, что потребители не ожидают использования машины в личных целях, и назвала действия ответчиков «возмутительными».

Суд обязал Mercedes-Benz of Collierville и Деррика Нгуена выплатить Кимберли Портер 20 270 долларов (около 1,6 миллиона рублей). О намерении обжаловать решение ни дилер, ни механик публично не заявляли. К слову, Нгуен по-прежнему обвиняется в краже и должен явиться в суд в следующем месяце.

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