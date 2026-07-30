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05:41, 30 июля 2026МирЭксклюзив

В США пришли в ужас от нового проекта санкций против России

Политолог Расмуссен: Законопроект о санкциях ударит по самим США, а не России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

В случае если президент США Дональд Трамп поддержит и подпишет новый законопроект о санкциях против России, то он ударит по позициям самого Вашингтона, а не России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, подполковник Вооруженных сил США в отставке Эрл Расмуссен.

«Вероятно, это нанесет гораздо больший ущерб Европе и США. Это просто невероятно глупое и очень плохое решение Трампа», — сказал эксперт.

Как указал Расмуссен, эти санкции могут привести к нефтяному и продовольственному кризису во всем мире, так как Россия играет важную роль в поставках энергоносителей и удобрений. Собеседник подчеркнул, что это решение лишь ударит по самим США и их экономике, так как они продолжают импортировать ряд чувствительных ресурсов из России. Кроме того, он выразил опасения, что право Трампа обложить пошлинами российско-китайскую торговлю лишь вызовет новый этап «торговой войны» Вашингтона и Пекина, который может быть проигран.

На мой взгляд, это саморазрушение Запада. Пострадают не русские или китайцы, а американские налогоплательщики

Эрл Расмуссенполитолог, подполковник Вооруженных сил США в отставке

Ранее Сенат Конгресса США поддержал законопроект об ужесточении американских санкций против России. После он должен направиться в Палату представителей для голосования, однако сейчас она находится на каникулах вплоть до сентября. В случае если она проголосует за инициативу, то ее должен будет подписать Трамп, приняв в качестве полноценного закона.

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