Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:52, 30 июля 2026Экономика

Названы приводящие к блокировке банковской карты операции

Банк может блокировать карту из-за нетипичных сумм и искусственного дробления переводов
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Банк может заблокировать карту клиента из-за нетипичных сумм трансакций и искусственного дробления переводов. Приводящие к блокировке операции назвал эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, банки должны выявлять подозрительные операции в рамках закона о противодействии легализации доходов. Аудиторы организации проверяют клиентов по трем ключевым признакам.

«Первый маркер — нетипичность операций. Речь идет о ситуациях, когда объем поступлений на карту резко диссонирует с привычным финансовым статусом клиента. Например, при официальной зарплате в 100 тысяч рублей на счет одномоментно зачисляется сумма в семь-восемь раз больше. Такие действия расцениваются как потенциальная легализация неофициальных доходов», — пояснил специалист.

Второй признак — резкое отклонение от обычного финансового поведения. Автоматизированный мониторинг отслеживает персональную финансовую историю владельца. И если раньше клиент не проявлял активности за пределами страны, а затем начинает цепочку переводов в государства с повышенным уровнем риска или оплачивает товары в нехарактерных часовых поясах — такая аномалия практически всегда инициирует проверку.

Третий маркер — искусственное измельчение сумм. Ошибочно полагать, что разбивка одного крупного платежа на множество мелких помогает обойти систему фильтрации. Сегодня алгоритмы машинного обучения без труда распознают подобные схемы.

«При возникновении блокировки ни в коем случае не стоит уклоняться от диалога с банком. Игнорирование официальных запросов — это почти всегда путь к длительной заморозке счета», — пояснил Елин.

Эксперт рекомендует при получении уведомления незамедлительно связаться с финансовым учреждением и подготовить пакет подтверждающих документов: налоговые декларации, договоры купли-продажи, соглашения займа. Как показывает практика, при своевременном и конструктивном ответе большинство претензий снимается дистанционно — многие банки уже внедрили удаленную идентификацию по биометрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Украина ударила по российскому предприятию в 1300 километрах от границы
    В МИД объяснили смену украинского правительства желанием реванша
    Синоптик обозначила температуру воды в Черном и Азовском морях
    Новостройки в Москве стали строить по-другому
    Российские подростки до полусмерти избили домашнего той-терьера
    Названы приводящие к блокировке банковской карты операции
    В России призвали две страны «не будить лихо» после заявлений о ядерном оружии
    Охотники на дроны ВС России превратились в проблему для ВСУ
    У американских военных заберут телефоны из-за атак Ирана
    Из Генпрокуратуры России уволили главного специалиста по конфискации
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok