Названы приводящие к блокировке банковской карты операции

Банк может блокировать карту из-за нетипичных сумм и искусственного дробления переводов

Банк может заблокировать карту клиента из-за нетипичных сумм трансакций и искусственного дробления переводов. Приводящие к блокировке операции назвал эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, банки должны выявлять подозрительные операции в рамках закона о противодействии легализации доходов. Аудиторы организации проверяют клиентов по трем ключевым признакам.

«Первый маркер — нетипичность операций. Речь идет о ситуациях, когда объем поступлений на карту резко диссонирует с привычным финансовым статусом клиента. Например, при официальной зарплате в 100 тысяч рублей на счет одномоментно зачисляется сумма в семь-восемь раз больше. Такие действия расцениваются как потенциальная легализация неофициальных доходов», — пояснил специалист.

Второй признак — резкое отклонение от обычного финансового поведения. Автоматизированный мониторинг отслеживает персональную финансовую историю владельца. И если раньше клиент не проявлял активности за пределами страны, а затем начинает цепочку переводов в государства с повышенным уровнем риска или оплачивает товары в нехарактерных часовых поясах — такая аномалия практически всегда инициирует проверку.

Третий маркер — искусственное измельчение сумм. Ошибочно полагать, что разбивка одного крупного платежа на множество мелких помогает обойти систему фильтрации. Сегодня алгоритмы машинного обучения без труда распознают подобные схемы.

«При возникновении блокировки ни в коем случае не стоит уклоняться от диалога с банком. Игнорирование официальных запросов — это почти всегда путь к длительной заморозке счета», — пояснил Елин.

Эксперт рекомендует при получении уведомления незамедлительно связаться с финансовым учреждением и подготовить пакет подтверждающих документов: налоговые декларации, договоры купли-продажи, соглашения займа. Как показывает практика, при своевременном и конструктивном ответе большинство претензий снимается дистанционно — многие банки уже внедрили удаленную идентификацию по биометрии.