Россиянам назвали причины отказа банка в открытии счета

Аналитик Веселова: Банк может отказать в открытии счета при сомнениях в целях клиента

Клиент банка может столкнуться с отказом организации в открытии счета по ряду причин. Об этом заявила аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова, ее слова приводит RT.

В качестве причины для отказа, пояснила эксперт, могут выступить сомнения представителей банка в целях открытия счета. Если последний необходим для проведения подозрительных операций, клиент получит отрицательный ответ по заявке, резюмировала Веселова.

Чаще всего банки отказывают заявителям из-за неполного комплекта документов, поданных для открытия счета, отметила она. Столкнуться с отказом клиенты также могут в случае ошибок в анкете. Наконец, еще одной причиной для такого ответа могут стать проблемы с прохождением внутренней проверки банка, констатировала Веселова.

Ранее управляющий партнер компании Forseti&Ting Альберт Ануфриев посоветовал россиянам как можно скорее обратиться в банк для разъяснений в случае блокировки счета. Обращение, пояснил аналитик, нужно отправить в службу поддержки финансовой организации. Это можно сделать как в электронной форме, так и при помощи посещения отделения банка. К числу основных причин такого рода блокировок депутат Госдумы Анатолий Аксаков отнес ошибки при вводе ПИН-кода, окончание срока действия карты и частые снятия наличных.