Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:32, 21 июля 2026Путешествия

Россияне описали Сербию словами «ощущается откатом лет на пятнадцать назад»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Олег Иванов / РИА Новости

Переехавшие в Сербию россияне описали страну словами «ощущается откатом лет на пятнадцать назад». Их впечатлениями поделилась путешественница Елена Лисейкина в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По словам соотечественников, ко многим особенностям страны им до сих пор не удалось привыкнуть. Во-первых, в Сербии после завтрака пьют кефир вместо кофе. При этом первый прием пищи — это часто горячий бурек. Так в балканской стране называют слоеный пирог с сыром или мясом. Ради него, как рассказывают россияне, местные могут стоять в очереди в пекарню по утрам.

Также россияне не были в восторге от местной кухни в целом. «Много масла, много соусов, много мяса. Десерты — приторные. И вот противоречие, которое замечают не сразу: Белград стоит на слиянии двух больших рек, Савы и Дуная, — а рыба на столе здесь редкость и почти роскошь», — подчеркивают они.

Помимо этого, соотечественникам до сих пор приходится привыкать к оплате наличными. Обменники — менячницы по-сербски — в крупных городах на каждом углу, но в провинции их совсем мало. «Ирония в том, что именно сюда массово переехали программисты — люди, которые дома годами не держали в руках купюр», — рассказывают экспаты из России.

Материалы по теме:
Куда поехать на море в сентябре 2026 года? Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
Куда поехать на море в сентябре 2026 года?Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
27 февраля 2026
Куда поехать в августе 2026 года? Недорогие пляжные направления в России и других странах
Куда поехать в августе 2026 года?Недорогие пляжные направления в России и других странах
2 марта 2026

При этом в стране существует культ «домаче», или домашних продуктов. «У самой обычной семьи на столе каждый день то, что у нас продается с пометкой "фермерское" и соответствующей наценкой. Для тех, кто застал деревенское молоко от родственников, это выглядит как машина времени», — делятся переехавшие соотечественники.

Ранее россиянка описала поездку в Сербию фразой «не хо­чет­ся возвращаться». По ее словам, многие кафе и рестораны в городе не работали уже около 16:00, поэтому у них с мужем в первый же день возникли сложности с едой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В США назвали условие визита Трампа в Россию
    Киев обвинили в доведении Украины до трагедии
    В Раде оценили признание бывшего министра обороны Украины
    Юрист рассказала о праве на увеличенный отпуск ряду россиян
    Осужденный на 20 лет поджигатель костромского клуба отправился на СВО
    Стармера заметили «заливающим горе» в пабе после отставки
    Лунная программа США объединила 70 стран
    Ирина Шейк топлес снялась для модного журнала
    Девушка начала делать комплименты мужчинам и столкнулась с неожиданной реакцией
    Украине выделили почти 700 миллионов долларов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok