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12:23, 21 июля 2026Из жизни

53-летняя высокопоставленная чиновница вломилась на чужую яхту и оказалась в тюрьме

В США глава администрации города Сосалито вломилась на чужую яхту и оказалась в тюрьме
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Andrea Berg / Shutterstock / Fotodom

В США высокопоставленная чиновница из Калифорнии оказалась в тюрьме после того, как вломилась на чужую яхту и попыталась выгнать оттуда прибывших по вызову сотрудников полиции. Об этом пишет New York Post.

1 июля 53-летняя Элейн Форбс начала работу на должности главы администрации портового города Сосалито в округе Марин. Рано утром в субботу, 18 июля, в полицию поступило сообщение о нарушении порядка на яхте в гавани. На месте происшествия сотрудники полиции нашли Форбс. Женщина заявила им, что у нее просто «плохое утро» и что яхта принадлежит ей. Патрульные позвонили владельцу судна. Тот сказал, что у Форбс нет права находиться на борту. После этого главу городской администрации арестовали за незаконное проникновение со взломом.

Позже выяснилось, что за два дня до этого горсовет приостановил полномочия Форбс. Назвать причину этого решения в мэрии отказались. Представитель чиновницы рассказал New York Post, что она переживает острый психический кризис и в ближайшее время получит необходимую медицинскую и юридическую помощь.

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До того как стать главой администрации Сосалито, Форбс девять лет работала директором порта. Под ее руководством была проведена реконструкция сооружений береговой защиты и благоустроена набережная.

Ранее сообщалось, что в Японии городской чиновник из провинции Гифу покусал мужчину в туалете железнодорожной станции. После этого госслужащий заявил, что ничего не помнит.

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