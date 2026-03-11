Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:49, 11 марта 2026Из жизни

Пьяный чиновник из крупного города покусал мужчину в туалете и забыл об этом

В Японии чиновник из города Гифу покусал мужчину в туалете и забыл об этом
Никита Савин
Никита Савин

Фото: yoshi0511 / Shutterstock / Fotodom

В Японии городской чиновник из провинции Гифу покусал мужчину в туалете железнодорожной станции. Об этом пишет Japan Today.

За решеткой оказался начальник службы водоотведения города Гифу Юсуке Цуцуми. По версии следствия, 37-летний чиновник напал на мужчину в туалете железнодорожной станции Мейтэцу Гифу и укусил его за тыльную сторону левой ладони. Инцидент произошел поздно вечером 7 марта. При этом, как выяснило следствие, Цуцуми был пьян.

После ареста чиновник отказался признавать вину, потому что забыл о случившемся. «Я ничего такого не помню», — заявил он на допросе. В полиции отметили, что Цуцуми не был знаком с пострадавшим. Причина их конфликта неизвестна.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Ранее в Японии известный актер театра кабуки напился, устроил погром в ресторане, а затем заявил, что ничего не помнит. Мужчина, в частности, выбил ногой дверь заведения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности удара ВСУ по Брянску

    На Западе раскритиковали выходку Зеленского в отношении Орбана

    Российская блогерша разгневала фанатов фото в трусах с чучелом крысы

    Зеленский по-хамски высказался о делегации одной европейской страны

    Удар иранского дрона по нефтяной базе и мощный взрыв в порту Омана попали на видео

    Поезд насмерть сбил четырех человек в Москве

    Трамп жестко отреагировал на вопрос журналистов об Иране

    ОАЭ атаковали ракетами и дронами

    Назван способ определить у себя алкоголизм

    Стало известно о существенных потерях рода войск ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok