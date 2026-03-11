Пьяный чиновник из крупного города покусал мужчину в туалете и забыл об этом

За решеткой оказался начальник службы водоотведения города Гифу Юсуке Цуцуми. По версии следствия, 37-летний чиновник напал на мужчину в туалете железнодорожной станции Мейтэцу Гифу и укусил его за тыльную сторону левой ладони. Инцидент произошел поздно вечером 7 марта. При этом, как выяснило следствие, Цуцуми был пьян.

После ареста чиновник отказался признавать вину, потому что забыл о случившемся. «Я ничего такого не помню», — заявил он на допросе. В полиции отметили, что Цуцуми не был знаком с пострадавшим. Причина их конфликта неизвестна.

Ранее в Японии известный актер театра кабуки напился, устроил погром в ресторане, а затем заявил, что ничего не помнит. Мужчина, в частности, выбил ногой дверь заведения.