Стало известно о планах Трампа обратиться с просьбой к Нетаньяху

Журналист Равид: Трамп позвонит Нетаньяху и попросит не наносить ответные удары по Ирану

Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на президента США Дональда Трампа заявил, что тот позвонит премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом он написал в социальной сети Х.

По словам Равида, Трамп попросит Нетаньяху не наносить ответные удары по Ирану. «Президент Трамп сказал мне: "Я собираюсь позвонить Нетаньяху прямо сейчас и скажу ему не наносить ответный удар"», — сообщил он.

Ранее Трамп сообщил, что готов провести переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, если в этом будет заинтересована иранская сторона. «Я бы это сделал, если бы он захотел», — сказал он.

В воскресенье вечером север Израиля подвергся ракетным ударам Ирана. Обстрелы начались около 22:00 по Москве и продолжаются до настоящего времени.