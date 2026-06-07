Стало известно о планах Трампа обратиться с просьбой к Нетаньяху

Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на президента США Дональда Трампа заявил, что тот позвонит премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом он написал в социальной сети Х.
По словам Равида, Трамп попросит Нетаньяху не наносить ответные удары по Ирану. «Президент Трамп сказал мне: "Я собираюсь позвонить Нетаньяху прямо сейчас и скажу ему не наносить ответный удар"», — сообщил он.
Ранее Трамп сообщил, что готов провести переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, если в этом будет заинтересована иранская сторона. «Я бы это сделал, если бы он захотел», — сказал он.
В воскресенье вечером север Израиля подвергся ракетным ударам Ирана. Обстрелы начались около 22:00 по Москве и продолжаются до настоящего времени.