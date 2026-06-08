Трамп заявил о готовности к прямым переговорам с Хаменеи

Трамп заявил, что готов к прямым переговорам с Хаменеи

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов провести переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, если в этом будет заинтересована иранская сторона. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу NBC.

«Я бы это сделал, если бы он захотел», — сказал американский лидер. Он также подчеркнул, что пока у него не было прямых контактов с верховным лидером Ирана. Кроме того, Трамп отметил «определенную храбрость» Хаменеи.

Главу Белого дома также спросили, есть ли у США информация о текущем местонахождении Хаменеи, однако на этот вопрос он прямо отвечать не стал. «Я не хочу говорить, знаю я или нет, где он находится. Но есть высокая вероятность, что я знаю», — заявил Трамп.

Ранее Трамп намекнул на возобновление боевых действий США против Ирана.