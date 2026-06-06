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01:33, 6 июня 2026Мир

Трамп сделал намек о возвращении США в состояние войны

Трамп намекнул на возобновление боевых действий США против Ирана
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намекнул на то, что Вашингтон может распорядиться возобновить военные действия против Ирана. Соответствующий сигнал он дал в ходе выступления перед фермерами в штате Висконсин.

«Мы пойдем быстро, потому что мне нужно возвращаться воевать с Ираном», — заявил глава Белого дома.

Между тем, время от времени Дональд Трамп выделяет позитивные тенденции в переговорном треке с Исламской Республикой. Так, политик допустил заключение сделки с Ираном уже в ближайшие выходные. Впрочем, это не мешает ему открыто и публично критиковать этапы мирного урегулирования. Президент США посетовал, что «на них ушло слишком много времени».

Кроме того, Трамп сказал, что в перспективе даже может встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. По его словам, Хаменеи активно вовлечен в процесс переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

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