Трамп сделал намек о возвращении США в состояние войны

Трамп намекнул на возобновление боевых действий США против Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намекнул на то, что Вашингтон может распорядиться возобновить военные действия против Ирана. Соответствующий сигнал он дал в ходе выступления перед фермерами в штате Висконсин.

«Мы пойдем быстро, потому что мне нужно возвращаться воевать с Ираном», — заявил глава Белого дома.

Между тем, время от времени Дональд Трамп выделяет позитивные тенденции в переговорном треке с Исламской Республикой. Так, политик допустил заключение сделки с Ираном уже в ближайшие выходные. Впрочем, это не мешает ему открыто и публично критиковать этапы мирного урегулирования. Президент США посетовал, что «на них ушло слишком много времени».

Кроме того, Трамп сказал, что в перспективе даже может встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. По его словам, Хаменеи активно вовлечен в процесс переговоров между Вашингтоном и Тегераном.