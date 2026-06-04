Трамп сделал важное заявление по Ирану

Трамп допустил заключение сделки с Ираном уже в ближайшие выходные

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном проходят успешно. Соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие выходные, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет ТАСС.

«Я слышал, что сами переговоры проходят очень хорошо, действительно очень хорошо. Если это произойдет, а этого может и не произойти, кто знает, но если это произойдет, то соглашение может быть достигнуто уже в выходные», — отметил политик.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в будущем может встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Политик отметил, что Моджтаба Хаменеи активно вовлечен в процесс переговоров по урегулированию конфликта между США и Ираном.

В то же время Трамп назвал переговоры с Ираном очень скучными. «Думаю, на них ушло слишком много времени. Если честно, я думаю, что они начали становиться очень скучными», — сказал он.