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00:11, 4 июня 2026Мир

Трамп сделал важное заявление по Ирану

Трамп допустил заключение сделки с Ираном уже в ближайшие выходные
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном проходят успешно. Соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие выходные, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет ТАСС.

«Я слышал, что сами переговоры проходят очень хорошо, действительно очень хорошо. Если это произойдет, а этого может и не произойти, кто знает, но если это произойдет, то соглашение может быть достигнуто уже в выходные», — отметил политик.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в будущем может встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Политик отметил, что Моджтаба Хаменеи активно вовлечен в процесс переговоров по урегулированию конфликта между США и Ираном.

В то же время Трамп назвал переговоры с Ираном очень скучными. «Думаю, на них ушло слишком много времени. Если честно, я думаю, что они начали становиться очень скучными», — сказал он.

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