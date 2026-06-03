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09:48, 3 июня 2026Мир

США сменили тактику в отношении судов в Ормузском проливе

Bloomberg: США сменили тактику разблокировки Ормузского пролива на более мягкую
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

США сменили тактику разблокировки Ормузского пролива на более мягкую версию «Проекта свободы». Об этом сообщает Bloomberg.

«Спустя месяц после того, как президент [США] Дональд Трамп объявил, а затем отказался от плана сопровождения коммерческих судов через Ормузский пролив, американские военные пробуют менее публичные способы защиты судов в этом жизненно важном водном пути», — говорится в материале.

Как отмечает агентство, вместо того чтобы объявлять открытый вызов Ирану, США втайне координируют свои действия с судовладельцами. Данные, полученные из заявлений Центрального командования США, судоходных данных и других источников, свидетельствуют о том, что корабли отключают транспондеры и держатся вблизи оманского побережья на юге пролива, чтобы избежать иранских мин, при необходимости получая помощь от американских военных.

Агентство подчеркивает, что эта инициатива знаменует собой изменение тактики по сравнению с предыдущей миссией Трампа, получившей название «Проект Свобода», которую он запустил в начале мая, но закрыл из-за просьб союзников в регионе.

Ранее Иран останавливал переговорный процесс с США из-за обострения ситуации в Ливане. Тогда иранские власти пригрозили полностью перекрыть Ормузский пролив, чтобы усилить давление на Израиль.

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