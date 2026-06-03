США сменили тактику в отношении судов в Ормузском проливе

Bloomberg: США сменили тактику разблокировки Ормузского пролива на более мягкую

США сменили тактику разблокировки Ормузского пролива на более мягкую версию «Проекта свободы». Об этом сообщает Bloomberg.

«Спустя месяц после того, как президент [США] Дональд Трамп объявил, а затем отказался от плана сопровождения коммерческих судов через Ормузский пролив, американские военные пробуют менее публичные способы защиты судов в этом жизненно важном водном пути», — говорится в материале.

Как отмечает агентство, вместо того чтобы объявлять открытый вызов Ирану, США втайне координируют свои действия с судовладельцами. Данные, полученные из заявлений Центрального командования США, судоходных данных и других источников, свидетельствуют о том, что корабли отключают транспондеры и держатся вблизи оманского побережья на юге пролива, чтобы избежать иранских мин, при необходимости получая помощь от американских военных.

Агентство подчеркивает, что эта инициатива знаменует собой изменение тактики по сравнению с предыдущей миссией Трампа, получившей название «Проект Свобода», которую он запустил в начале мая, но закрыл из-за просьб союзников в регионе.

Ранее Иран останавливал переговорный процесс с США из-за обострения ситуации в Ливане. Тогда иранские власти пригрозили полностью перекрыть Ормузский пролив, чтобы усилить давление на Израиль.