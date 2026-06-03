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13:46, 3 июня 2026Мир

Трамп захотел встретиться с верховным лидером Ирана

Трамп заявил, что в будущем может встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем может встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Слова американского лидера приводит газета New York Post.

«Кажется, мы неплохо ладим. (...) Я бы хотел с ним встретиться. Я бы с удовольствием встретился со всеми. Я бы хотел с ним встретиться, и, скорее всего, мы когда-нибудь встретимся, в зависимости от того, как будут развиваться события», — сказал он.

Трамп отметил, что Моджтаба Хаменеи активно вовлечен в процесс переговоров по урегулированию конфликта между США и Ираном.

Ранее американский лидер сообщил, что Иран согласился отказаться от создания ядерного оружия.

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