Трамп захотел встретиться с верховным лидером Ирана

Трамп заявил, что в будущем может встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем может встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Слова американского лидера приводит газета New York Post.

«Кажется, мы неплохо ладим. (...) Я бы хотел с ним встретиться. Я бы с удовольствием встретился со всеми. Я бы хотел с ним встретиться, и, скорее всего, мы когда-нибудь встретимся, в зависимости от того, как будут развиваться события», — сказал он.

Трамп отметил, что Моджтаба Хаменеи активно вовлечен в процесс переговоров по урегулированию конфликта между США и Ираном.

Ранее американский лидер сообщил, что Иран согласился отказаться от создания ядерного оружия.