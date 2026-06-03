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13:22, 3 июня 2026Мир

Трамп раскрыл решение Ирана по ядерному оружию

Трамп: Иран согласился не иметь ядерного оружия
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран согласился не иметь ядерного оружия. Его слова приводит агентство Reuters.

«Они уже согласились, что у них не будет ядерного оружия», — заявил глава Белого дома, говоря об Иране.

Трамп добавил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи участвует в переговорах с Соединенными Штатами.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники писало, что в Белом доме уже ощущают выгорание из-за всеобщей сосредоточенности на прекращении войны с Ираном. По данным издания, американская администрация находится в состоянии апатии.

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