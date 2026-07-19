Хегсет высказался о погибших при ударе Ирана американцах

Хегсет: Гибель двух американских военных при ударе Ирана укрепляет решимость США

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что гибель двух военнослужащих США при иранском ударе по Иордании укрепляет решимость Соединенных Штатов в ведении боевых действий против Ирана. Он написал об этом в соцсети X.

«Их жертва только укрепляет нашу решимость», — прокомментировал Хегсет публикацию Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

В заявлении, в ответ на которое высказался глава Пентагона, говорится о гибели двух американских военных в Иордании при воздушной атаке со стороны Ирана с применением баллистических ракет и беспилотников. Уточняется, что еще один американец числится пропавшим без вести. Кроме того, четверо военнослужащих были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника, пытавшихся атаковать консульство США в иракском Эрбиле.