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00:26, 19 июля 2026Мир

На Западе резко высказались о судьбе Сырского

Диесен: Вероятно, что Сырский скоро покинет свою должность и Запад не будет сопротивляться
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен на своей странице в социальной сети Х резко высказался о судьбе главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«Вполне вероятно, что Сырский скоро покинет свою должность, и со стороны западных кураторов главы киевского режима, скорее всего, не последует серьезного сопротивления», — написал Диесен.

Так, эксперт прокомментировал недавние сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вариант отставки Сырского на фоне нарастающих протестов в стране.

Кроме того, советник министра обороны Украины Сергей Стерненко обвинил Сырского в преследовании сторонников протестов за его отставку и сохранение на должности министра обороны страны Михаила Федорова.

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