На Западе резко высказались о судьбе Сырского

Диесен: Вероятно, что Сырский скоро покинет свою должность и Запад не будет сопротивляться

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен на своей странице в социальной сети Х резко высказался о судьбе главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«Вполне вероятно, что Сырский скоро покинет свою должность, и со стороны западных кураторов главы киевского режима, скорее всего, не последует серьезного сопротивления», — написал Диесен.

Так, эксперт прокомментировал недавние сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вариант отставки Сырского на фоне нарастающих протестов в стране.

Кроме того, советник министра обороны Украины Сергей Стерненко обвинил Сырского в преследовании сторонников протестов за его отставку и сохранение на должности министра обороны страны Михаила Федорова.