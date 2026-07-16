В Минобороны Украины обвинили Сырского в преследовании оппонентов

Советник МО Украины Стерненко обвинил Сырского в преследовании сторонников Федорова

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отдал приказ о преследовании сторонников протестов за его отставку и сохранение на должности министра обороны страны Михаила Федорова. С таким заявлением выступил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

«Сырский отдал приказ выявлять и максимально быстро возвращать из отпусков тех военнослужащих, которые поддержали протест, а также угрожать им наказанием», — обвинил главкома ВСУ советник МО Украины.

Стерненко также привел в пример инцидент на митинге в Киеве 16 июля, когда сотрудники Военной службы правопорядка (ВСП, аналог военной полиции на Украине — прим. «Ленты.ру») попытались задержать вышедшего на протесты военнослужащего ВСУ. Однако после того, как митингующие начали скандировать «Позор», сотрудники ВСП покинули место массовой акции.

Ранее командующий Объединенными силами (ОС) ВСУ Михаил Драпатый поддержал уволенного с поста министра обороны Михаила Федорова. По его словам, Федоров пытался изменить правила, по которым украинская военная система жила годами.