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16:15, 16 июля 2026Бывший СССР

Командующий ВСУ поддержал уволенного министра обороны

Командующий ОС ВСУ Драпатый: Федоров пытался изменить правила украинской военной системы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: armyinform.com.ua / Wikimedia

Командующий объединенными силами (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый поддержал уволенного министра обороны республики Михаила Федорова. Его слова передает «Страна.ua».

«У войск [был] партнер в Министерстве обороны, который не только обеспечивал потребности, но и требовал менять подходы, быстрее принимать решения и поддерживать тех, кто готов брать за них ответственность», — написал Драпатый.

По его словам, Федоров пытался изменить правила, по которым украинская военная система жила годами.

Ранее Федоров высказался о необходимости уволить главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. По его словам, это нужно для сокращения преступности в армии.

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