Лидер АдГ Вайдель выступила за прекращение помощи Украине со стороны Германии

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель выступила за прекращение всей помощи Украине со стороны ФРГ. Она заявила об этом, выступая на предвыборном мероприятии в Магдебурге, передает ТАСС.

Вайдель отметила, что партия выступает за мирные переговоры и намерена обеспечить мир на Украине. Она подчеркнула, что АдГ не будет вставать на чью-либо сторону.

«И поэтому мы прекратим всю помощь Украине — никаких больше денег налогоплательщиков на Украину, никакого оружия и никаких немецких солдат», — сказала лидер АдГ. Она добавила, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО также неприемлемы для партии.

Вайдель указала, что АдГ хочет вести переговоры и с Россией, и с США, и с Китаем, поскольку эти страны являются важными торговыми партнерами. «Этого я ожидаю от любого разумного правительства ФРГ, но нынешнее делает ровно противоположное. Впрочем, многого от них ждать уже все равно не приходится», — заключила она.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт заявил, что возвращение молодых украинцев в зону боевых действий из Германии обоснованно.