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00:05, 19 июля 2026Мир

В Германии выступили за прекращение помощи Украине

Лидер АдГ Вайдель выступила за прекращение помощи Украине со стороны Германии
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель выступила за прекращение всей помощи Украине со стороны ФРГ. Она заявила об этом, выступая на предвыборном мероприятии в Магдебурге, передает ТАСС.

Вайдель отметила, что партия выступает за мирные переговоры и намерена обеспечить мир на Украине. Она подчеркнула, что АдГ не будет вставать на чью-либо сторону.

«И поэтому мы прекратим всю помощь Украине — никаких больше денег налогоплательщиков на Украину, никакого оружия и никаких немецких солдат», — сказала лидер АдГ. Она добавила, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО также неприемлемы для партии.

Вайдель указала, что АдГ хочет вести переговоры и с Россией, и с США, и с Китаем, поскольку эти страны являются важными торговыми партнерами. «Этого я ожидаю от любого разумного правительства ФРГ, но нынешнее делает ровно противоположное. Впрочем, многого от них ждать уже все равно не приходится», — заключила она.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт заявил, что возвращение молодых украинцев в зону боевых действий из Германии обоснованно.

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