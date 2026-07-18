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23:44, 18 июля 2026Бывший СССР

Лукашенко выругался об участии звезд в политике

Лукашенко обратился к звездам со словами «Не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал!»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фестивале «Славянский базар» обратился к представителям творческих профессий с призывом сосредоточиться на своем деле и не лезть в политику. Соответствующее заявление приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал!» — выругался политик.

Лукашенко призвал их делать свое дело и радовать людей. «Радостных дней у вас и у нас не так уж много», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что в нынешнее непростое время искусство особенно востребовано.

Ранее российская певица и ведущая Ольга Бузова пригласила на личную встречу Александра Лукашенко. Артистка также поблагодарила президента за любовь к России и лично к ней как к представителю страны.

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