Бузова пригласила Лукашенко на личную встречу

Певица Ольга Бузова заявила, что хочет лично пообщаться с Александром Лукашенко

Российская певица и ведущая Ольга Бузова пригласила на личную встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко. К главе государства артистка обратилась во время интервью каналу NEWS.BY.

Бузова выступила в качестве ведущей фестиваля «Славянский базар» в Витебске, на котором присутствовал Лукашенко. Исполнительница заявила, что постеснялась обратиться к белорусскому лидеру со сцены, однако хотела бы пригласить его на съемки шоу «Фактор. BY», где является членом жюри.

«Я вас приглашаю, очень жду и хочу с вами лично пообщаться», — сообщила Бузова. Артистка также поблагодарила Лукашенко за любовь к России и лично к ней как к представителю страны.

Ранее стало известно, что Бузову заметили в компании «импозантного» мужчины на свадьбе гимнастки Дины Авериной.