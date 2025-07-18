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12:34, 18 июля 2025Культура

Бузова пригласила Лукашенко на личную встречу

Певица Ольга Бузова заявила, что хочет лично пообщаться с Александром Лукашенко
Ольга Коровина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская певица и ведущая Ольга Бузова пригласила на личную встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко. К главе государства артистка обратилась во время интервью каналу NEWS.BY.

Бузова выступила в качестве ведущей фестиваля «Славянский базар» в Витебске, на котором присутствовал Лукашенко. Исполнительница заявила, что постеснялась обратиться к белорусскому лидеру со сцены, однако хотела бы пригласить его на съемки шоу «Фактор. BY», где является членом жюри.

«Я вас приглашаю, очень жду и хочу с вами лично пообщаться», — сообщила Бузова. Артистка также поблагодарила Лукашенко за любовь к России и лично к ней как к представителю страны.

Ранее стало известно, что Бузову заметили в компании «импозантного» мужчины на свадьбе гимнастки Дины Авериной.

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