Судья матча за Суперкубок России принял спорное решение перед серией пенальти

Судья матча за Суперкубок России не дал командам определить ворота для серии пенальти

Судья матча за Суперкубок России Сергей Буланов принял спорное решение перед серией пенальти. Он не дал командам определить ворота для серии одиннадцатиметровых ударов. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

По окончании основного времени матча «Спартак» — «Зенит», которое завершилось со счетом 1:1, Буланову приказали назначить серию пенальти в ворота, за которыми располагалась трибуна с фанатами петербуржцев.

«Это объяснили "соображениями безопасности": на последней минуте Соболев спровоцировал фанатов "Спартака", празднуя гол перед ними. Из-за этого в Российском футбольном союзе (РФС) решили, что бить туда пенальти в послематчевой серии нельзя», — говорится в публикации.

«Зенит» переиграл «Спартак» в матче за Суперкубок России со счетом 2:1 в серии пенальти. Петербуржцы завоевали десятый подобный трофей в истории.