«Зенит» одолел «Спартак» и выиграл Суперкубок России

«Зенит» одолел «Спартак» со счетом 2:1 и выиграл Суперкубок России

«Зенит» одолел «Спартак» со счетом 2:1 в серии пенальти и выиграл Суперкубок России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет открыл форвард красно-белых Кристофер Мартинс. Это произошло на 25-й минуте. В добавленное ко второму тайму время положение выровнял Александр Соболев. Он же забил решающий пенальти в послематчевой серии.

Для петербуржцев этот Суперкубок оказался десятым в клубной коллекции. В последний раз они выиграли данный трофей в 2024 году.

В первом туре чемпионата России сезона-2026/2027 «Зенит» сыграет в гостях с «Акроном». «Спартак» примет у себя дома «Родину». Оба матча состоятся 25 июля.