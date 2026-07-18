Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:27, 18 июля 2026Мир

В Британии жестко высказались о Зеленском из-за сближения с фон дер Ляйен

Unherd: Зеленский теряет поддержку среди правых сил в Европе из-за сближения с Брюсселем
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утрачивает поддержку среди правых политических сил в Европе на фоне углубления связей с Евросоюзом. Об этом пишет UnHerd.

В частности, на этой неделе в Киеве он вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен новую награду — орден Европы, которым отмечаются деятели, внесшие наибольший вклад в продвижение Украины к членству в ЕС. В публикации отмечается, что подобные шаги только усиливают отторжение со стороны европейских правых националистов.

В Европе, по мнению авторов, нарастает конфликт между националистическими силами и либеральными элитами, для которых поддержка Киева стала инструментом внутриполитической борьбы, причем этот разрыв со временем только углубляется. Уточняется, что формируется порочный круг: чем теснее Брюссель связывает себя с Зеленским, тем больше правые дистанцируются от украинского президента. Его политический альянс с такими фигурами, как фон дер Ляйен, лишь подрывает доверие к нему со стороны националистических кругов, заключили авторы.

Ранее поведение украинского президента во время вручения ордена главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен разозлило депутата Европарламента от Польши Еву Зайончковскую-Герник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские силовики взломали телефон экс-главы Минобороны Украины
    На Западе признали сопротивление украинцев мобилизации
    В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за сильной жары
    Лукашенко выругался об участии звезд в политике
    Судья матча за Суперкубок России принял спорное решение перед серией пенальти
    Хегсет высказался о погибших при ударе Ирана американцах
    В Британии жестко высказались о Зеленском из-за сближения с фон дер Ляйен
    Итальянские военные выдвинули требования правительству
    Ушел из жизни известный российский журналист и телеведущий
    Рэпер Дрейк поставил 118 миллионов рублей на финал ЧМ-2026
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok