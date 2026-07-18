Unherd: Зеленский теряет поддержку среди правых сил в Европе из-за сближения с Брюсселем

Президент Украины Владимир Зеленский утрачивает поддержку среди правых политических сил в Европе на фоне углубления связей с Евросоюзом. Об этом пишет UnHerd.

В частности, на этой неделе в Киеве он вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен новую награду — орден Европы, которым отмечаются деятели, внесшие наибольший вклад в продвижение Украины к членству в ЕС. В публикации отмечается, что подобные шаги только усиливают отторжение со стороны европейских правых националистов.

В Европе, по мнению авторов, нарастает конфликт между националистическими силами и либеральными элитами, для которых поддержка Киева стала инструментом внутриполитической борьбы, причем этот разрыв со временем только углубляется. Уточняется, что формируется порочный круг: чем теснее Брюссель связывает себя с Зеленским, тем больше правые дистанцируются от украинского президента. Его политический альянс с такими фигурами, как фон дер Ляйен, лишь подрывает доверие к нему со стороны националистических кругов, заключили авторы.

Ранее поведение украинского президента во время вручения ордена главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен разозлило депутата Европарламента от Польши Еву Зайончковскую-Герник.