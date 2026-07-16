Неприличное поведение Зеленского разозлило польского депутата

Зайончковская-Герник: Зеленский заочно нахамил президенту Польши Каролю Навроцкому

Неприличное поведение украинского президента Владимира Зеленского во время вручения ордена за помощь Украине главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен разозлило депутата Европарламента от Польши Еву Зайончковскую-Герник, пост она опубликовала в соцсети X.

«Позор. Зеленский не удержался и, вручая фон дер Ляйен орден за помощь Украине, снова напал на Польшу и президента Навроцкого (лидера Польши Кароля Навроцкого — прим. «Ленты.ру») <…>, который справедливо лишил его ордена Белого Орла за прославление виновников геноцида против польских граждан. Как видите, его это задело», — написала депутат.

По словам Зайончковской-Герник, Зеленский специально подчеркнул, что орден Европы у фон дер Ляйен никто не отнимет. Евродепутат также поинтересовалась, когда закончится и закончится ли вовсе «отвратительная серия антипольских действий и оскорблений в адрес Польши» со стороны украинского президента.

Ранее министр обороны Польши выступил с требованиями к Украине по вопросам Волынской резни.