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06:23, 16 июля 2026Мир

Неприличное поведение Зеленского разозлило польского депутата

Зайончковская-Герник: Зеленский заочно нахамил президенту Польши Каролю Навроцкому
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Неприличное поведение украинского президента Владимира Зеленского во время вручения ордена за помощь Украине главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен разозлило депутата Европарламента от Польши Еву Зайончковскую-Герник, пост она опубликовала в соцсети X.

«Позор. Зеленский не удержался и, вручая фон дер Ляйен орден за помощь Украине, снова напал на Польшу и президента Навроцкого (лидера Польши Кароля Навроцкого — прим. «Ленты.ру») <…>, который справедливо лишил его ордена Белого Орла за прославление виновников геноцида против польских граждан. Как видите, его это задело», — написала депутат.

По словам Зайончковской-Герник, Зеленский специально подчеркнул, что орден Европы у фон дер Ляйен никто не отнимет. Евродепутат также поинтересовалась, когда закончится и закончится ли вовсе «отвратительная серия антипольских действий и оскорблений в адрес Польши» со стороны украинского президента.

Ранее министр обороны Польши выступил с требованиями к Украине по вопросам Волынской резни.

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