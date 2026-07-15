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14:25, 15 июля 2026Мир

В Польше назвали требования к Украине по вопросам Волынской резни

Косиняк-Камыш выступил с тремя требованиями к Украине по вопросам Волынской резни
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с тремя требованиями к Украине по вопросам Волынской резни. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я предлагаю три ценности в делах исторической политики: правда, которой все должны открыться, особенно украинская сторона; память, и это наша общая обязанность; и извинения, которые являются залогом хороших отношений в будущем», — сказал он.

Ранее президент республики Кароль Навроцкий заявил, что Варшава не забудет преступлений украинских националистов. 11 июля по всей Польше проходят траурные мероприятия, посвященные годовщине Волынской резни.

Польский лидер также пообещал запретить в стране черно-красные флаги Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация).

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