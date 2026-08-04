В Госдуме высказались о попытках ВСУ испортить летний сезон россиян

Депутат Чепа: ВСУ целенаправленно бьют по людям, пытаясь дестабилизировать ситуацию

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектами и мирному населению направлены не только на то, чтобы испортить летний сезон россиян, но и на дестабилизацию обстановки в стране, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова ранее сообщила, что число детей, не выживших при атаке ВСУ на Геленджик, возросло до четырех человек.

«Он [Киев] пытается и не только [испортить] летний сезон, а даже гораздо хуже, он пытается дестабилизировать ситуацию и прекрасно понимает, что летний сезон, это когда люди с детьми приезжают отдыхать. Бьет целенаправленно, это было видно по видео хорошо, как [осуществлялся] заход с моря. Абсолютно целенаправленный удар по людям. И цели гораздо циничнее, чем пытаться посеять панику и дестабилизировать обстановку», — сказал Чепа.

Об ударе по Геленджику стало известно 3 августа. Обломки беспилотников упали в селе Архипо-Осиповка. По последним данным, пострадали 58 человек, еще восьмерых спасти не удалось.

После этого уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова, комментируя атаку дронов ВСУ на Геленджик, подчеркнула, что мир должен знать о преступлениях действующего режима в Киеве.