Тайские таксисты перестали брать деньги с россиян после расправы над Назимовыми

С россиян в Таиланде перестали брать деньги за такси после расправы над Назимовыми

Многие водители байк-такси на тайском курорте Паттайя перестали брать деньги с россиян после расправы над братом и сестрой Назимовыми. Об этом рассказала живущая в этой стране Азии соотечественница с ником @julimiroshnichenko в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам россиянки, таксисты пишут через онлайн-переводчик фразу: «Для вас поездка бесплатно. Нам очень жаль, что в нашей стране произошло такое. Примите наши соболезнования».

«Конечно, это не значит, что так будет с каждым, но если вдруг вам попадется такой человек — обязательно поблагодарите его. Мне кажется, именно из таких маленьких поступков и складывается настоящее отношение людей друг к другу», — написала девушка в подписи к ролику.

Автор видео добавила, что произошедшее — исключение для Таиланда. Она живет в этой стране уже два года и ни разу не сталкивалась с ситуацией, в которой тайцы проявили бы себя с негативной стороны.

Брат и сестра Назимовы, эмигрировавшие из России в Таиланд около пяти лет назад, пропали в Паттайе 26 июля. Спустя несколько дней поисков их байк нашли разобранным и закопанным в землю. Вскоре полиция вышла на след преступников и задержала их. Злоумышленники признались в расправе над россиянами.

