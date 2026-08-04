Российский логистический гигант отреагировал на атаку ВСУ в Черном море

FESCO приостановила прием заявок на отправки через Черное море после атаки ВСУ

Одна из крупнейших в России транспортно-логистических компаний — FESCO — временно приостановила прием заявок на отправки грузов через акваторию Черного моря. Об этом сообщается на сайте группы.

Поводом для такого решения послужила атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море c использованием морских дронов. В результате контейнеровоз «Янина» затонул. Инцидент произошел примерно в 200 километрах от Новороссийска.

На фоне возросших рисков руководство компании решило временно ограничить перевозки грузов в Черном море. Главным приоритетом для FESCO остаются безопасность экипажей и сохранность грузов, подчеркнули в пресс-службе. В настоящее время представители группы прорабатывают варианты доставки с соблюдением всех мер безопасности. Сроки возобновления приема новых заявки на отправки через акваторию Черного моря в FESCO раскрывать не стали.

На борту затонувшего судна, отмечал глава «Росатома» (FESCO входит в контур госкорпорации) Сергей Лихачев, находилась гражданская продукция. Контейнеровоз перевозил замороженные продукты, строительные и отделочные материалы. Всех 17 членов экипажа удалось спасти. После инцидента группа продолжила работу в штатном режиме.