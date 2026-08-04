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20:05, 4 августа 2026 (обновлено: 20:20, 4 августа 2026)Путешествия

В Альянсе турагентств России назвали способ сэкономить на билетах до курортов

Вице-президент АТА Мкртчян посоветовал покупать авиабилеты до курортов в конце августа
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Марина Лысцева / РИА Новости

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян в беседе с «Царьградом» рассказал, как сэкономить на билетах до курортов.

Он отметил, что в начале августа билеты на самолет, в частности до Сочи, всегда самые дорогие, так как все хотят успеть отдохнуть. Поэтому эксперт посоветовал покупать авиабилеты в конце месяца. Перед 1 сентября россияне спешат вернуться домой из-за начала учебного года, пояснил представитель Альянса турагентств.

По его словам, аналогичная динамика наблюдается также с поездами и автобусами, которые ходят по курортным направлениям.

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2026 года спрос россиян на туры в Китай вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

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