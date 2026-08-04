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15:04, 4 августа 2026 (обновлено: 15:12, 4 августа 2026)Путешествия

Названы самые любимые курорты Китая у россиян

Спрос россиян на туры в Китай вырос в 2,4 раза за полгода
Алина Черненко

Фото: Unsplash

За первое полугодие 2026 года спрос россиян на туры в Китай вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Среди основных причин роста популярности этой страны эксперты назвали отмену визовых ограничений, интерес к Азии как альтернативе Европе и развитие туристической инфраструктуры в крупных городах Поднебесной. Китай предлагает сочетание доступных цен, богатой культуры и развитого сервиса, говорится в источнике.

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Больше всего соотечественники полюбили пляжные курорты острова Хайнань. Около 80 процентов всех бронирований приходится на Дадунхай, а также заливы Санья и Ялонг. Кроме того, растет интерес к материковым городам — Шанхаю, Пекину и другим. По данным сервиса, средний чек туров в Китай за год увеличился незначительно — с 221 тысячи до 224,2 тысячи рублей.

Ранее российским туристам назвали самые бюджетные зарубежные направления августа. В список вошли Турция, Таиланд и китайский курорт Хайнань.

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