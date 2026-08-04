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16:21, 4 августа 2026Культура

Mia Boyka оправдалась за текст хита «Экспонат»

Певица Mia Boyka заявила, что песня «Экспонат» создана для поднятия самооценки
Ольга Коровина

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) заявила, что ее хит «Экспонат» создан для поднятия самооценки женщин. Об этом она высказалась в новом выпуске шоу «Вопрос ребром».

Артистка не согласилась с тем, что текст композиции неуместен в эпоху феминизма, а также может формировать потребительское отношение к мужчинам. Она подчеркнула, что вкладывала в строчки иной смысл, а на момент создания трека выходила из абьюзивных отношений. Бойко заявила, что песня призвана поднимать самооценку ей и всем женщинам, которым это необходимо.

В том же интервью Mia Boyka призналась, что бывший партнер постоянно ее унижал из-за отсутствия детей в 28 лет. На фоне оскорблений певица утратила уверенность в себе и набрала вес. По словам Бойко, после расставания ей негде было жить, а экс-возлюбленный отобрал у нее подаренную машину.

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