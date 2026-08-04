Toyota объявила два параллельных отзыва машин из-за нестандартной проблемы

Toyota объявила отзыв 4118 пикапов Tacoma и Tundra из-за запчасти, установленной после ДТП

Toyota инициировала две параллельные отзывные кампании, пишет Carscoops. Ситуация выглядит нестандартно: в акцию попали детали, которые никогда не являлись штатным оснащением машин при сходе с конвейера.

Речь идет о 4118 боковых шторках безопасности производства Joyson Safety Systems. Все они были проданы как запасные части для замены после ДТП. В зоне риска оказались пикапы Toyota Tacoma 2016–2023 модельных годов и Toyota Tundra 2014–2021 годов выпуска.

Производитель подчеркивает, что проблема касается исключительно восстановленных автомобилей. Если машина ни разу не попадала в аварию, требующую замены заводских подушек, этот отзыв владельца никак не затрагивает.

Первый отзыв предназначен для 2381 машины Tacoma. Производитель объяснил, что на этапе сборки поставщик мог недостаточно надежно зафиксировать подушку на крепежном кронштейне. В критический момент фрагменты системы не займут расчетное положение, а значит, снизится способность удерживать человека в кресле, что чревато повышением травматизма при некоторых типах столкновений.

Второй отзыв касается 1737 боковых запасных модулей для модификаций Tundra с двойной кабиной (Double Cab) и просторной кабиной (CrewMax). По информации автопроизводителя, поставщик допустил ошибку при сворачивании ткани подушки в процессе изготовления. Как и в истории с Tacoma, неверно собранный компонент рискует не раскрыться полностью и не принять правильную геометрию в момент удара.

Выяснилось, что первыми тревожный сигнал зафиксировали во время внутреннего аудита на предприятии Joyson Safety Systems. После получения этих данных специалисты Toyota подтвердили наличие брака и запустили официальный отзыв. Дилеров обязали отследить цепочку поставок ранее проданных деталей в кузовные мастерские и станции техобслуживания, чтобы установить контакт со всеми, кого затронула проблема.

Ранее стало известно, что Stellantis объявил кампанию для более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500. Причиной стал производственный брак в узле фиксации ремней безопасности заднего ряда. Акция касается машин, сошедших с конвейера в период с 2019 по 2026 год.