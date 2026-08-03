Stellantis объявил отзыв более 1,5 миллиона Ram 1500 из-за дефекта ремней безопасности

Ввозимая по схеме параллельного импорта в Россию машина попала под глобальный отзыв. Концерн Stellantis объявил кампанию для более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500. Причиной стал производственный брак в узле фиксации ремней безопасности заднего ряда. Акция касается машин, сошедших с конвейера в период с 2019 по 2026 год, пишет Carscoops.

Отмечается, что отзывная кампания затрагивает машины по всему миру. Так, в США проблемными признаны примерно 1,27 миллиона единиц техники. Еще 156 тысяч автомобилей находятся в Канаде, 15 тысяч — в Мексике, а оставшаяся партия приблизительно в 75 тысяч экземпляров разошлась по другим странам, включая Россию.

Проблема заключается в крепеже замков ремней на центральном месте второго ряда и на сиденье водителя. Специалисты Stellantis выяснили, что соединение могло быть выполнено с нарушением технологии. При дорожно-транспортном происшествии слабое крепление не способно удержать тело человека. Пассажира может выбросить вперед по салону вплоть до контакта с водителем или вылета наружу через лобовое стекло. Риск не является гипотетическим: производитель подтвердил информацию об одном зафиксированном инциденте с травмированием, связанном именно с этим дефектом. О летальных происшествиях по этой причине не сообщается.

Ранее стало известно, что Национальное управление безопасностью дорожного движения США объявило о расследовании причин поломок подвески у двух моделей Tesla. Проблема затрагивает примерно 1,2 миллиона автомобилей, среди которых седаны Model 3 2018–2020 годов выпуска и кроссоверы Model Y 2021-2023 годов.