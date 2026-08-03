Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:05, 3 августа 2026Авто

Ввозимая по схеме параллельного импорта в Россию машина попала под глобальный отзыв

Stellantis объявил отзыв более 1,5 миллиона Ram 1500 из-за дефекта ремней безопасности
Марина Аверкина

Фото: Steve Marcus / Reuters

Ввозимая по схеме параллельного импорта в Россию машина попала под глобальный отзыв. Концерн Stellantis объявил кампанию для более 1,5 миллиона пикапов Ram 1500. Причиной стал производственный брак в узле фиксации ремней безопасности заднего ряда. Акция касается машин, сошедших с конвейера в период с 2019 по 2026 год, пишет Carscoops.

Отмечается, что отзывная кампания затрагивает машины по всему миру. Так, в США проблемными признаны примерно 1,27 миллиона единиц техники. Еще 156 тысяч автомобилей находятся в Канаде, 15 тысяч — в Мексике, а оставшаяся партия приблизительно в 75 тысяч экземпляров разошлась по другим странам, включая Россию.

Проблема заключается в крепеже замков ремней на центральном месте второго ряда и на сиденье водителя. Специалисты Stellantis выяснили, что соединение могло быть выполнено с нарушением технологии. При дорожно-транспортном происшествии слабое крепление не способно удержать тело человека. Пассажира может выбросить вперед по салону вплоть до контакта с водителем или вылета наружу через лобовое стекло. Риск не является гипотетическим: производитель подтвердил информацию об одном зафиксированном инциденте с травмированием, связанном именно с этим дефектом. О летальных происшествиях по этой причине не сообщается.

Ранее стало известно, что Национальное управление безопасностью дорожного движения США объявило о расследовании причин поломок подвески у двух моделей Tesla. Проблема затрагивает примерно 1,2 миллиона автомобилей, среди которых седаны Model 3 2018–2020 годов выпуска и кроссоверы Model Y 2021-2023 годов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дроны ВСУ ударили по складу Wildberries под Владимиром. Начался пожар, известно о трех пострадавших
    Десятки тысяч жителей российского города остались без света
    Россиянка добилась возвращения сына с СВО
    Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в важном городе ДНР
    В российском городе пятерых детей нашли в устроенном матерью и отчимом притоне
    В Москве спрогнозировали 30-градусную жару
    Ввозимая по схеме параллельного импорта в Россию машина попала под глобальный отзыв
    Туристический самолет потерпел крушение в Латинской Америке
    Следователи отреагировали на очередной удар ВСУ по складам в российском регионе
    В ЕС захотели запретить популярную европейскую партию
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok