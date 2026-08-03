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13:19, 3 августа 2026 (обновлено: 13:43, 3 августа 2026)Экономика

Десяток домов и сотня участков в Приморье пострадали от ливней

МЧС: 16 домов и 182 участка в Приморье оказались подтоплены
Александра Качан (Редактор)

Фото: МЧС Приморского края / MAX

В Приморье в результате ливней оказались подтопленными 16 домов и 182 участка. Об этом рассказали в региональном главке МЧС РФ, передает РИА Новости.

Подтопленные дома находятся в муниципальном округе Спасске-Дальнем, а земельные участки — в четырех разных муниципалитетах. Кроме того, из-за непогоды было нарушено электроснабжение в Анучинском округе и транспортное сообщение в семи округах.

На реках Приморья продолжаются дождевые паводки с подъемом уровня воды на 0,7-2,2 метра. На реке Спасовке уровень поднимается до четырех метров.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области в результате паводков подтопило больше трех сотен домов и полтысячи участков. В зоне подтопления также оказались низководный мост и одна автомобильная дорога.

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