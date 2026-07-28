В российском регионе паводком затопило три сотни домов

В Тюменской области паводком затопило 308 домов

В Тюменской области в результате паводков затопило больше трех сотен домов и полтысячи участков. О последствиях наводнения сообщают в пресс-службе МЧС России.

По подсчетам спасателей, за время половодья в регионе затопило 53 жилых дома и 255 дачных. Также паводковыми водами залило 164 приусадебных участка и 380 дачных участков. Кроме того, в зоне подтопления оказались один низководный мост и одна автомобильная дорога. В ликвидации последствий разгула стихии задействованы 269 человек и 33 единицы техники.

На 27 июля уровень воды в местной реке Туре достиг отметки в 872 сантиметра, превысив критическую на 22 сантиметра. Ранее тюменцы пожаловались на зловонных запах от водопроводной воды, который она приобрела после наводнения. Помимо аромата болота и фекалий, тюменцы столкнулись с зудом и сыпью после того, как принимают душ. Несмотря на заверения коммунальщиков в хорошем качестве воды горожане скупают бутилированную воду, а в водоемах наблюдается массовый мор рыб.