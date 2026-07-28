Премьер Греции обратился к Нолану после просмотра «Одиссеи»

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поблагодарил Кристофера Нолана за его «Одиссею»

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с режиссером Кристофером Ноланом его новый фильм «Одиссея». Об этом сообщает Euronews.

Глава греческого правительства обсудил с постановщиком картину, снятую по произведению Гомера. В ходе видеозвонка Мицотакис поблагодарил Нолана за «вклад в пробуждение интереса всего мира к Древней Греции», отметив, что значительная часть съемок проходила на территории страны.

Ранее Илон Маск пообещал создать правильную «Одиссею» в ответ Нолану. По словам предпринимателя, до конца года он представит свой ответ, созданный с помощью искусственного интеллекта.