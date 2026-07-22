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15:21, 22 июля 2026 (обновлено: 15:29, 22 июля 2026)Культура

Илон Маск пообещал создать правильную «Одиссею» в ответ Нолану

Илон Маск заявил, что создаст «исторически достоверную» версию «Одиссеи» в ответ Нолану
Андрей Шеньшаков

Фото: Evan Vucci / Reuters

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что нейросеть Grok Imagine представит полнометражный фильм по «Одиссее». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Маск заявил, что его версия фильма будет полностью соответствовать первоисточнику. По словам предпринимателя, до конца года он представит свой ответ режиссеру Кристоферу Нолану.

«Фильм будет исторически достоверным и верным духу произведения Гомера», — написал Маск.

Он также отметил, что картину представят до конца текущего года.

Ранее темнокожая исполнительница роли Елены в «Одиссее» раскритиковала Гомера. Она подчеркнула, что древнегреческий автор рассказал историю исключительно с мужской точки зрения.

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