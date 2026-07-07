Темнокожая исполнительница роли Елены в «Одиссее» раскритиковала Гомера

Актриса Лупита Нионго заявила, что Гомер уделил мало внимания Елене Троянской

Кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго, исполнившая роли Елены Троянской и ее сестры Клитемнестры в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана, расритиковала древнегреческого поэта Гомера. Мнением она поделилась в беседе с каналом DC Film Girl.

Нионго осталась недовольна тем, как мало внимания уделил ее персонажам автор «Илиады» и «Одиссеи». Она подчеркнула, что Гомер рассказал историю исключительно с мужской точки зрения. В свою очередь Нолан добавил в фильм женский взгляд на события.

«В этом фильме Кристофера интересует исследование цены войны. Мы видим на примере Елены и Клитемнестры, как война повлияла на них обеих, и они реагируют на нее совершенно по-разному из-за того, что их опыт различается», — пояснила Лупита.

Нионго также призналась, какой вопрос задала бы поэту при встрече. «Итак, Гомер, что ты думаешь о количестве времени, которое было уделено этим женщинам в фильме, учитывая, как мало времени посвятил им ты? Помнишь нас?» — высказалась актриса.

Ранее глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана после публикации финального трейлера «Одиссеи». Он назвал постановщика червем, который «пресмыкается» ради «Оскара», добавляя в свои картины элементы, соответствующие идеям так называемой социальной справедливости. Предприниматель заявил, что тем самым Нолан оскверняет Гомера.