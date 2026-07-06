Кристофера Нолана обвинили в осквернении Гомера

Илон Маск обвинил режиссера «Одиссея» Кристофера Нолана в осквернении текста Гомера

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал режиссера Кристофера Нолана после публикации финального трейлера его эпического фильма «Одиссея». Об этом бизнесмен написал в социальной сети X (бывший Twitter).

Маск обозвал постановщика червем, который «пресмыкается» ради «Оскара», добавляя в свои картины элементы, соответствующие воук-политике, то есть идеям так называемой социальной справедливости. Предприниматель заявил, то тем самым Нолан оскверняет древнегреческого поэта Гомера.

Так Илон отреагировал на публикацию блогера Homer Pavlos, который назвал ролик «Одиссеи» «самым позорным моментом в карьере Нолана».

Ранее Нолан подтвердил ключевую роль темнокожей актрисы в «Одиссее». По словам постановщика, звезда картины «12 лет рабства» сыграет гречанку Елену Троянскую — согласно преданиям, самую красивую женщину в мире.